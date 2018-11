Nuk ka definicion se cila kategori e njërëzve do të hyjnë në numrin e përgjithshëm të popullësisë. Pa detyrim që të posedoj letërnjoftim, pas graf demokrafike në të cilën do të shënohet përkatësia etnike dhe fetare, shkruan Zhurnal.

Kështu, Ministria e Drejtësisë e ka publikuar Propozim-ligjin për regjistrim të popullësisë i cili duhet të realizohet nga 1 deri më 21 prill të vitit 2020. Gjatë realizimit të regjistrimit do të shfrytëzohen të dhëna nga dokumete administrative, njëkohsisht do të realizohet regjistrimi me kompijuter bartës (laptop).

Do të regjistrohen shtetasit e Republikës së Maqedonisë pa marrë parasysh se a ndodhet ai në momentin e Regjistrimit në Maqedoni apo është jashtë vendit. Më pas të gjithë shtetasit e huaj me leje qëndrimi në Maqedonoi apo persona pa nënshtetësi të cilët gjatë momentit që do të zhvillohet regjistrim ndodhen në Maqedoni do të regjistrohen.

Për personat të cilët do të përfshihen në procesin e Regjistrimit është e nevojshme të sigurohen:

– Karakteristika gjeografike

– Karakteristika demografike

– Karakteristika ekonomike

– Karateristika arsimore

– Karakteristika të migrimit

– Karakteristike kulturore

Sipas ekspertëve të cilët i ka konsultuar Zhurnal, propozim-ligji është shumë i përgjithshëm dhe nuk është i precizuar. Mungojnë defenicionet se cila kategori e qytetarëve do të llogariten në numrin e përgjithshëm të popullësis në vend. Letërnjoftim nuk është kusht dhe nuk është theksuar qartë se si do të evidentohen gjatë procesit të regjistrimit qytetarët, ndërsa në të kaluarën gjithmon ka qenë e precizuar me ligj se cilat dokumente janë të nevojshme për Regjistrim.

Po, ashtu me këtë ligj është hequr përcaktimi etnik dhe fetar, edhe pse një shtet multi-etnik siç është Maqedonia, me të drejta dhe obligime në bazë të përkatësisë etnike një gjë e till është më se e nevojshme, pra të theksohet gjatë regjistrimit edhe përkatësia etnike dhe fetare.

Në propozim-ligj po ashtu nuk është qartë e theksuar se çfarë të dhëna do të shfrytëzohen nga të dhënat administrative të qytetarëve, ndërsa një numër i theksuar i mangësive është edhe në vet përcaktimin e personave të cilët do ta bëjnë regjistrimin në terren.

Ndërsa, sipas kalkulimeve, për procesin e Regjistrimit të popullësis do të shpenzohen 8 milionë eur, shumë kjo që sipas ekspertëve është shumë e madhe, duke marrë parasysh se procesi do të jetë elktronik dhe nuk do të jetë e nevojshme të shtypen letra regjistrimi dhe të njëjtat të përpunohen.

Sipas propozim-ligjit është paraparë që të ketë 44 rajone të regjistrimit, ndërsa Regjistrimin e organizon dhe zbaton Enti Shtetëror i statistikës.

Të kujtojmë se për shkak të mungesës së grafës në të cilën do të shënohet përkatësia etnike dhe fetare e qytarëve, propozim ligji për Regjistrimin ashpër është kundërshtuar edhe nga të gjitha partitë politike shqiptare dhe elita intelektuale.