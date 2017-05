Rekord: Për 12 orë mblidhen 40 mijë euro për jetimin 10 vjeçar nga Tetova

Fetahut 10 vjeçar nga Tetova i cili dje preku zemrat e mijëra shiqptarëve më në fund i kthehet buzëqeshja.

Sipas iniciatorëve për ta ndihmuar jetimin nga Tetova, deri në këto momente janë mbledhur plot 40 mijë euro.

Poashtu sot në disa lokacione në Shkup dhe Gostivar janë tubuar para për Fetahun dhe familjen e tij, e cila deri dje ishte në kushte të vështira, dhe gati dy ditë kishin pa asnjë kafshatë buke.

“Falimenderim special deri tek të gjithë donatorët. Falë bëmirësisë, Fetahu së shpejti do të gëzoj një banese dhe disa të holla të afatizuara deri në moshën 18 vjeçare në konton e tij.

Fetahi morri kombet, por ne nuk do të ndalemi këtu, ka edhe shumë të tjerë. P.s më shume se 40 mijë euro janë tubuar për 12 orë”, shkruan Besian Leka i cili realizoi kronikën me djalin e vogël.