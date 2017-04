Remenski: VMRO-ja tenton federalizimin e Maqedonisë

Deputetja e LSDM-së Frosina Remenski në vazhdimin e sotshëm të seancës konstitutive në foltoren e Parlamentit ka deklaruar se federalizimin e Maqedonisë e ka filluar VMRO-DPMNE, transmeton Gazeta Express.

Sipas saj nëse eventualisht shkruani në google fjalën “federalizimi i Republikës së Maqedonisë” do ti keni më shumë se 300 rezultate dhe do të shihet se kjo ka filluar nga VMRO-DPMNE. Ajo i bëri me dije kryesusesit të seancës konstitutive Trajko Veljanovski se me thyerjen e qëllimshme të rregullores së Kuvendit nga ana e tij, ai me vetëdije merrë pjesë në këtë propagandë të brishtë të VMRO-DPMNE-së. “Federalizimin e Maqedonisë e keni filluar ju. Hapeni në google dhe shkruani vetëm fjalën federalizim të Maqedonisë, menjëher rezultatet do të jenë me emër VMRO-DPMNE”, tha mes tjerash në replikën e saj, deputetja e LSDM-së, Frosina Remenski.