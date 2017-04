Renova deklasoi Bregallnicën, Nafiu i shënoi dy gola në ditëlindjen e tij (VIDEO)

Skuadra e Renovës vazhdon me serinë e fitoreve në terren të vet, pasi në kuadrin e javës së 28-të deklasoi Bregallnicën me rezultat 4-0. Gjipspunuesit gjatë 90 minutave ishinë shumë më të mirë dhe me meritë arkëtuan tre pikë të reja në betejën për një vend që con në ligën e Europës.

Serinë e golave e nisi Mishkovski në minutën e 16-të për ta vazhduar Velinov 10 minuta më vonë për 2-0.

Dy golat tjerë ishin vepër e talentit të madh të futbollit, Valmir Nafiu, e ku goli i dytë i tij ishte eurogol i shënuar nga 20 metra. Interesante është se Nafiu golat i realizoi në ditëlindjen e tij të 23-të dhe këto ishin golat e tij të parë në fanellën e Renovës.

„Jam shumë i lumtur që sot arrita të shënoj dy gola, sepse sot kam edhe ditëlindjen time. Jam i gëzuar që erdhën golat e parë të mi në bluzën e Renovës dhe shpresojë se do të ndihmojë ekipin në arritjen e objektivit dhe i cili është-të sigurojmë një vend në kualifikimet e ligës së Europës“, deklaroi për Lajm pas përfundimit të ndeshjes, sulmuesi Valmir Nafiu.

Në javën e ardhshme, e cila luhet të mërkurën, Renova luan si mysafire e Makedonija GJP-së.

Rezultatet e javës së 28-të:Shkupi-Vardar 0:2, Pelister-Pobeda 1:0, Sileks-Shkëndija 1:1, Renova-Bregallnica 4:0 dhe dje Rabotnicki-Makedonija GJP 1:1.

Tabala:Vardar 68, Shkëndija 55, Rabotnicki 47, Pelister 40, Renova 38, Sileks 36, Shkupi 29, Pobeda 23, Bregallnica dhe Makedonija GJP nga 19 pikë./lajm