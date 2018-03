Renova iu dha fund barazimeve, Nafiu sjell tre pikë të mëdha (Video)

Me golin e Valmir Nafiut në minutën e 57-të, Renova ka mposhtur Pelisterin, duke shënuar fitore të rëndësishme në luftë për mbijetesë.

Gjipsunuesit patën raste edhe në pjesën e parë përmes Cvetanovskit, i cili nuk u gjend si duhet në dy raste, ndërsa mysafirët kanë mundur të dënojnë me anë të Nedanoskit, i cili doli vetëm para portierit, por nuk shënoi. Pas golit edhe Stojanovski u gjend në situatë të mirë për 2-0, mirëpo nuk ia doli të shënoj, kurse Todorovski në fund të takimit për pak të sa nuk shënoi për barazim, pasi gjuajtja e tij me kokë përfundoi jashtë portës.

Rezultatet e javës 23:

Rabotnicki-Shkëndija 0:2

Renova-Pelister 1:0

Renditja: Shkëndija 59, Vardar 42 (-1), Sileks 35 (-2), Rabotnicki 28, Shkupi 28 (-1), A.Pandev 27 (-1), Renova 25, Pelister 21 (-1), Pobeda 21 (-1), Skopje 16 (-1) pikë.