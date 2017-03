Renova ka mundur të kthehet me fitore nga Shkupi

Skuadra e Renovës lëshoi rastin që të kthehet me tre pikë nga Shkupi. Tetovarët të shtunën pasdite barazuan me Rabotnickin, duke luajtur pa gola, 0-0, në ndeshjen hapëse të javës së 21-t të kampionatit, e zhvilluar në stadiumin “Telekom Arena” në Shkup.

Në këtë ndeshje më shumë raste pati skuadra e trajnerit Qatip Osmani, por nuk ia dolën që tundin rrjetën e “romantikëve”.

Me këtë pikë të fituar Renova mbetet në mesin e tabales me 28 pikë, kurse Rabotnicki I treti me 33 pikë.

Të dielën do të zhvillohen ndeshjet tjera të kësaj jave, ndërsa derbi shqiptar luhet në Tetovë, ku do të takohen Shkëndija dhe Shkupi./lajm