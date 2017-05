Renova mposhti Sileksin, i mban shpresat për Europë (VIDEO)

Renova ka vazhduar luftën për vendin e katërt të cilën për momentin e mbanë Pelisteri i Manastirit. Në takimin e javës së 33-të, “Gjipspunuesit” në terren të tyre mundën Sileksin me rezultat 1-0, me golin e vetëm të Velinovit në pjesën e parë. Pjesa e dytë nuk solli asnjë ndryshim në lojë dhe rezultat, kështu që tre pikët mbetën në Tetovë.

Në javën e ardhshme Renova udhëton në Shkup, ku do të takohet me kampion e ri, Vardarin që sot barazoi me Rabotnickin 2-2.

Pas kësaj fitore Renova është në vendin e pestë me 48 pikë, tre më pak se Pelisteri./lajm