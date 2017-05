Renova në mision të vështirë, portieri Haxho:Ndaj Pelisterit, shpresojmë të na buzëqeshë fati

Eglant Haxho, portieri i Renovës, pritet të ketë mjaftë punë të dielën në ndeshjen e javës së 32-të kundër Pelisterit në Manastir. Skuadrën shqiptare e pret një mision i vështirë kundër vendësve të Pelisterit, në betejën për vendin e katërt që mundëson kualifikime në Europa League.

“Na pret një ndeshje e vështirë në Manastir me Pelisterin, nga e cila të dyja ekipet kërkojnë maksimumin e pikëve. Ne jemi mysafir dhe pretendojmë të mos dalim pa pikë nga kjo ndeshje, e cila është e vështir, por jo e pamundur! E dimë që kemi një kundërshtarë të fortë në këtë përballje, e cila na motivon të japim maksimumin për të arritur qëllimin që kemi si skuadër”, deklaroi për gazetën “Lajm”, portieri Haxho, i cili më pas shtoi:

“Jemi akoma në garë në luftën për në Europë dhe nuk do ta lëmë lehtë që të na ik nga duart kjo mundësi! Jemi në ndeshjet e fundit të kampionatit, të cilat do të jenë përcaktuese për atë se cila nga ekipet do të shkojë në Europa League. Shpresojmë që fati të na buzëqeshë neve”, përfundoi gardiani i gjipspunuesve, Eglant Haxho./lajm.