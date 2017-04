Renova pret fitore kundër Pobedës

Pas dy ndeshjeve të vështira me skuadrat e kreut të renditjes, Vardari dhe Shkëndija, Renovën e pret një duel më i lehtë (së paku kështu duket në lëtër) me Pobedën e Prilepit në stadiumin e qytetit në Tetovë.

Kjo dhe ndeshjet të javës së 27-të në elitën e futbollit vendor do të zhvillohen të shtunën dhe jo të dielën, për shkak të festës së Pashkëve. Në taborin e xhepcishtasve shpresojnë se në kthimin e ritmit të fitoreve.

Ndeshjen Renova-Pobeda do ta drejtoj treshja nga Shkupi në krye me Vllaho Konstantin me ndihmësit e tij Marjan Kirovski dhe Igor Shirolov./lajm

Ndeshjet, java e 27-të

(e shtunë, ora 16:00)

Sileks-Vardar

Makedonija-Shkupi

Pelister-Shkëndija

Rabotnicki-Bregallnica

Renova-Pobeda

Tabela:Vardar 62, Shkëndija 51, Rabotnicki 43, Pelister 37, Sileks 35, Renova 32, Shkupi 28, Pobeda 23, Makedonija GJP 18, Bregallnica 17 pikë.