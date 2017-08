Reportazh ekskluziv i Gazetës ‘Lajm’ nga fshatrat e Kumanovës dhe Preshevës: Grupe të armatosura ka vetëm në planet e shërbimeve sekrete

Tekstet e publikuara në mediumet serbe, se gjoja Maqedonia po përgatit skenar destabilizues për të akuzuar pastaj Serbinë, kanë shqetësuar banorët e fshatrave shqiptare në kufirin Maqedoni-Kosovë dhe Maqedoni-Serbi. Banorët e këtyre fshatrave dyshojnë se bëhet fjalë për lojëra antishqiptare të Serbisë, po nuk përjashtojnë që gisht të ketë në këto lojëra edhe Maqedonia.

Ekipet e Gazetës Lajm kanë vizituar disa fshatra në rripin kufitar Maqedoni-Kosovë dhe Maqedoni-Serbi, në anën e Maqedonisë, por edhe fshatin Miratoc të Preshevës, i banuar me popullatë shqiptare. Bëhet fjalë për rajone që kryesisht kanë qenë të përfshira në krizën e vitit 2001. frika te banorët se mund të përsëriten skenare antishqiptare është evidente.

“Kush mund të na sigurojë se Serbia nuk do t’i veshë 10-15 serbë me uniforma të AKSH-së dhe t’i lëshojë në fshatrat tona, që ti japë arsyetim policisë maqedonase të sulmojë. Ne nuk kemi politikanë që mund të na mbrojnë. Çfarëdo lojëra mund të bëjnë serbët dhe maqedonasit në kurrizin tonë, sepse neve nuk ka kush na mbron”, tha për Gazetën Lajm, Xhelali nga Gushinca.

Disponim i njëjtë mbretëron edhe në fshatrat e Karadakut të Shkupit, Brezë, Malinë e Tanushë. Frika dhe dyshimet janë prezente dhe në fshatin Llojan, që gjendet saktë në vijën kufitare Maqedoni-Serbi.

“Nuk kemi vërejtë diçka të dyshimtë, por gjithçka është e mundshme. Kur e vendosë policia me bë skenare, i realizon për një javë”, thotë Rufati nga fshati Llojan.

Në fshatin e afërm Miratoc, që gjendet në territorin e Serbisë vërehet atmosferë e njëjtë sin ë Llojan. Është vështirë të takohen njerëz në mesidtë, kur e vizituam këtë fshat. Të gjithë janë fshehur nga temperaturat e larta. Edhe disa që i takojmë, nuk pranojnë të flasin, ku ua tregojmë temën që jemi duke e trajtuar. Me përjashtim të Ragmiut, i cili pranon të flasë por nuk pranon ta fotografojmë.

“Nuk ka grupe as të armatosura as të paarmatosura”, thotë ai me humor. “Jan lojna të shërbimeve sekrete që nuk duan të na lënë rehat neve shqiptarëve”, shton ai.

Që nga viti 2015, sinonim i Kumanovës është bë Lagja e Trimave. Banorët e kësaj lagje porositin politikën që të mos bëjë lojëra të reja.

“Mos të bëjnë më skenare në Kumanovë sepse nuk do të ju realizohen. Ende i kemi plagët e pashëruara nga viti 2015”, thotë Elmazi nga kjo lagje.

Ndryshe mediumet serbe kanë shkruar se “shqiptarët kanë siguruar ifnormacione të ushtrisë dhe policisë serbe dhe me të cilat do të kryejnë veprime diversioniste”.

Sipas shkrimit në fjalë, “qëllimi i planit është që të krijohen kushte për protesta dhe kundërshti të Shkupit ndaj Beogradit pas veprimit në terren të këtyre grupeve militare, të cilat do të dhunojnë integritetin dhe sovranitetin e Maqedonisë, duke u intpretuar si një rebelim i armatosur”.

Po sipas planit që i referohet BIA-s serbe, “synimi është që “të akuzohet Beogradi për pretendime territoriale”.

Fakt është se kufiri që i referohet gazeta serbe që mund të ndodhin trazirat është praktikisht një kufi mes shqiptarësh. Kjo pasi vija kufitare e Maqedonisë dhe Serbisë ndahet pikërisht në Luginën e Preshevës, fakt ky që ngre një dyshim të madh që shërbimi serb apo bashkëpunëtori i tij më i madh që është inteligjenca ruse, e cila ka qendrën rajonale në Nish, po përgatit një skenar të tmerrshëm që të destabilizojë Ballkanin.

Dhe siç duket, synimi ruso-serb është që të vendosë një njollë të madhe në Preshevë, në mënyrë që nëse nis diskutimi për ndarjen e Kosovës, Presheva të mos hyjë në të, nëse në këtë zonë do të ketë trazira të armatosura.

Por shërbimi serb nuk ndalet këtu. Siç bën të ditur B92, pjesa e dytë e planit që publikon Veçernie Novosti konsiston në arrestime fiktime që autoritetet maqedonase do të nisin ndaj një rrjeti serb në Maqedoni. Këto arrestime do të jenë kundër ish-anëtarëve të forcave speciale dhe shërbimit sekret të kohës së Gruevskit, pra që drejtoheshin nga kushëriri i tij Mijallkov.

Pikërisht kjo pjesë e shkrimit, nxjerr në fakt edhe qëllimin real të gjithë të ashtuquajturit “plan” që publikohet në media nga shërbimi sekret serb.

Duket se bëhet fjalë për një “profilaksi” për të ndaluar arrestimet e ish-agjentëve të Mijallkovit që akuzohen në vendin e tyre për shkelje ligji dhe të të drejtave të njeriut.

Duket se shërbimi sekret i Beogradit frikësohet se nëse happen “petët e lakrorit”, atëhere zbulohet edhe bashkëpunimi i ngushtë i Gruevskit me Beogradin e Moskën për të destabilizuar jo vetëm Maqedoninë por edhe rajonin, vetëm e vetëm që shqiptarët të mos faktorizohen.