Mbrojtësi i përfaqësuesës së Maqedonisë, Vanco Shikov është kthyer në Maqdoni dhe në gjashtë muajt e ardhshëm do të luaj për Rabotnickin e Shkupit. “Arritëm marrëveshje me Rabotnickin dhe në pjesën pranverore do vesh fanellën e këtij klubi”, ka deklaruar për faqen e klubit shkupjan Sihikov, i cili ka zhvilluar 52 ndeshje për Maqedoninë./lajm Foto:rabotnicki.com