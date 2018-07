Revoltohet mërgimtari nga Veleshta, investuam në kënd fëmijësh, lodrat përfunduan në magazin

Shkollat shqiptare në Maqedoni janë tmerr i vërtetë. Jo vetëm që investime nga ana e Ministrisë së

Arsimit janë të pakëta, por ndodhin raste edhe kur një prind ose mërgimtar investon në një shkollë të

caktuar, drejtoria e shkollës dhe personat kompetent të mos kujdesen për mirëmbajtjen e tyre.

Një rast i këtillë ka ndodhur në Veleshtë të Strugës, ku mërgimtari zviceran i revoltuar ka nxjerr ne

rrjetet sociale fotografitë e katandisjes së investimit të mërgimtarëve. Ai pyet: Na thatë që lodrat

janë prishur! Nuk paska qenë ashtu, i ka marrur drejtori në magazinë.

Mërgimtari me inicijalet I.B shkruan:

“U investu 15 000 CHF në shkollën e Veleshtës.

As viti se mbërriu. Ja niveli i mirëmbajtjes!

Fillimisht që nga dita e parë Drejtori gjeni i shkollës i hoqi mjetet kryesore të lodrave për tu argëtuar

fëmijët me arsyen se fëmijët nuk hynë në mësim.

E c’far institucioni drejton kur nuk je në gjendje me mbajt rregull?

E në Zvicër është hap lajmi se fëmijët i prishën shpejt lodrat, kur e vërteta është ndryshe, që lodrat

nga dita e parë janë të mbyllura në magazinën e shkollës apo dhe në zyrën e drejtorit.

Mirë ajo, po me parkun c’patet që s’po e mirëmbani?

Veleshta meriton më shumë se kaq.

