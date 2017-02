Rexhepi përballë Gruevskit, hoxhollarët kishin urdhër të mos marrin pjesë në fushatë zgjedhore (Video)

Asnjë hoxhë nuk ka guxuar të agjitojë për asnjë parti politike në fushatën zgjedhore, dhe ky urdhër është respektuar plotësisht. Kështu u shpreh kryetari i Bashkësië Fetare Islame. Ai reagoi ndaj deklaratës së Gruevskit duke thënë se sindromi i fajtorit kujdestar u ringjall përsëri në Maqedoni në proporcion me vazhdimin e krizës politike. Megjithatë, ai potencon se ky është qëndrimi i tij personal, e jo reagim zyrtar i BFI-së.

“Më duhet të them medomeos se akuza që erdhi nga ish kryeministri se hoxhallarët e paskan votuar kundërshtarin e tijë, tingëlluan së paku si jo serioze. Sepse, po them me përgjegjësi, hoxhallarët s’kanë kurfarë pune me atë, ata kanë obligimet e tyre në organizimin e jetës fetare islame dhe në kultivimin e vlerave shpirtërore të xhemateve të tyre”, tha Sulejman Rexhepi.

Ndaj deklaratës së liderit të OBRM-PDUKM-së reaguan edhe nga Partia për Lëvizjen e Turqve në Maqedoni.

“Në paraqitjen e tij të dëshpëruar, Gruevski dëshiron që fajin për humbjen në zgjedhje t’ua hedh hoxhallarëve. Me këtë qëndrim Guevski përpiqet ta nënçmojë inteligjencën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë”, thonë nga kjo parti.

Ndaj qëndrimit të ish kryeministrit reagoi edhe analisti Ramadan Ramadani.

“Atë e kapën besimtarët ortodoksë me fallxhore, ndërsa tani fajtorë i qenkan hoxhallarët?! Por çfarë me faktin që ka përgjuar edhe hoxhallarë dhe që ka humbur edhe në fshatrat dhe qytetet ku nuk ka pasur hoxhallarë?! Kështu e mëson fallxhorja: pas Sorosit dhe fuqive botërore, tani fajtorë i janë edhe hoxhallarët”, tha ai.

Reagimet nga pjesëtarët e BFI-së vijnë pas deklaratës së Gruevskit dhënë në intervistën e së shtunës për televizionin Nova ku ai thotë se hoxhallarët kanë agjituar tek besimtarët për ta votuar LSDM-në, raporton TV 21.

“Tek disa shqiptarë më shumë ndikuan emocionet dhe filluan të votojnë për LSDM-në duke u besuar gënjeshtrave dhe manipulimeve të saj. Si rezultat i kësaj, ata fituan një pjesë të votave shqiptare. Ndoshta 10 deri 15 mijë vota. Ndërkaq votat tjera të shqiptarëve ishin si pasojë e asaj që është punuar në terren nga fshati në fshati, nga hoxha në hoxhë”, tha Gruevski.

Sipas Gruevskit, nga numri i përgjithshëm i votave shqiptare që LSDM-ja i fitoi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, 10 deri 15 mijë vota ranë pre e manipulimeve dhe e gënjeshtrave të LSDM-së. /Telegrafi/