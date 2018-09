Ricciardo: Ky është sezoni më i çuditshëm i karrierës time

Për Daniel Ricciardo viti 2018 dukej se do të ishte viti ku më në fund do të konfirmohej si një kampion në botërorin e Formula 1, sidomos pas një starti të mirë të kampionatit, por më pas situata u përmbys. Piloti australian u detyrua t’i dorëzohej fatit të keq deri sa në fund vendosi të largohej nga Red Bull për të nënshkruar një kontratë me Renault për 2 vitet e ardhshme. “Ky ka qenë sezoni më i çuditshëm që kam patur në Formula 1. Fitova 2 nga 6 garat e para, gjë që nuk më kishte ndodhur më parë dhe mendova se ky sezon do të ishte i duhuri për titull”, tha Ricciardo.

Më tej, Ricciardo shton: “Nuk e kuptova se çfarë ndodhi pas garës së Montekarlos, pasi motivimi tek unë nuk ka munguar dhe dashuria ime për këtë sport nuk është vënë kurrë në diskutim. Gjithçka u përmbys dhe dita u kthye në natë”.

“Nuk kam menduar asnjë moment për të ardhmen. Kur të mbarojë gara e fundit në Abu Dhabi dhe të heq tutat e Red Bull atëherë po. Atëherë do të emocionohem, pasi do të mbyll një kapitull të rëndësishëm të karrierës time. Këtë sezon ndodhën shumë gjëra, që më kanë bërë shumë të reflektoj”, u shpreh Daniel Rcciardo.