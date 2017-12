Rike Roçi publikon foton seksi të së motrës, ajo merr gjithë vëmendjen dhe e lë pas (FOTO)

Rike Roçi është një nga tifozët më seksi shqiptare të futbollit. Fotot e saj seksi ku reklamonte gjoksin e zbuluar kanë bërë për disa kohë xhiron e rrjetit. Ajo e ka zhvendosur këtë vëmendje tek motra e saj Nervila, pasi ka publikuar një foto shumë joshëse të saj. Ato ngjajnë shumë, por siç duket motra e saj do të jetë ajo që do i marrë Rikes të gjithë fansat. Vetëm pak kohë më parë Rike na ka prezantuar dhe me të vëllanë më të vogël në një Insatstory. Ato ngjajnë shumë, por siç duket motra e saj do të jetë ajo që do i marrë Rikes të gjithë fansat. Kliko foton poshte, per tu hapur VIDEO dhe fotot: