Po rikthehet ideja për ndërtimin e tramvajit në Shkup, me të cilin do të lehtësohet problemi në rrjetin e trafikut. Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shillegov thotë se rruga e parë do të ndërtohet nga lagja Lisiçe e re deri në lagjen Gjorçe Petrov dhe do të kushtojë 15 milion euro.

Kreu i Qytetit të Shkupit, Shilegov pret që deri në fillim vitin e ardhëshm të filloi realizimi i këtij projekti, i cili financiarisht përveç se nga fondet evropiane, do të ndihmohet edhe nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.