Rikthehet procesi mësimor në Kllukovec, i jepet një javë afat ministrisë

Premtimet e ministrit të Arsimit Pishtar Lutfiu se në fshatin Kllukovec të Velesit do të dërgoj një grup pune për të vlerësuar gjendjen e shkollës fillore “Vasil Gllavinov” nuk janë realizuar. Banorët e këtij fshati ndjehen të manipuluar nga ministri i Arsimit pasi thonë se vendimin për të ndërprerë bojkotin e mësimit e kishin marrë pas premtimeve se do të merren parasysh kërkesat e tyre. I revoltuar nga sjellja joserioze e MASH-it, Rasim Shemsedini nga këshilli i prindërve paralajmëroi se bojkoti mund të filloj sërish nëse nxënësit shqiptarë vijojnë të injorohen nga autoritetet.

Këtë javë do ti lëmë në mësim, nëse nuk mirën masa prapë do të shkojmë me bojkot. Safet Nezirin e thirra dy-tre herë në telefon, nuk mu përgjigj, I dërgova edhe një mesazh por prej kësaj nuk kishte asgjë. Nëse pala tjetër mund të ketë kushte evropiane e këtu te ne të jenë të mjerueshme është mëkat dhe nuk guxon ti merret e drejta fëmijëve. Ato vet e shkelin ligjin dhe kundër ligjit punojnë. Nëse ligji I shtetit e jep këtë mundësi kështu besoj se nuk është reale të diskriminohen fëmijët e dikujt – deklaroi Rasim Shemsedini, këshilli i prindërve.

Kemi nevojë për shkollë të re, me këtë shkollë nuk jemi të kënaqur. Këtu ka dy klasa, njëra klasë është pa mësimdhënës. Ne prap do të shkojmë me bojkot nëse nuk na premtojnë. Janë dhënë shumë premtime nga Ministria e Arsimit po nuk realizohen këto premtime. Nëse vazhdon kështu prapë që japin premtime dhe nuk I mbajnë premtimet atëherë do të bojkotojmë më shumë – tha banor i f. Kllukovec.