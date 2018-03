Ringjallja e Shkëndijës së Haraçinës nis nga stadiumi

Visar Osmani

Haraçina gjithmonë ka qenë vatër e futbollit. Nga ky vendbanim kanë dal emra të njohur të kësaj loje më të popullarizuar në botë, ndërsa KF Shkëndija dikur ka qenë sinonim i futbollit. Mirëpo, për shkak të gjendjes së vështirë financira klubi i futbollit Shkëndija në vitin 2015 ndërpreu aktivitetin e saj.

Ndeshja e fundi që është zhvilluar në stadiumin e Haracinës ishte miqësorja me Besën nga Kosova, me datë 23 korrik 2015, që kishte përfunduar pa gola.

Si pasojë e moszhvillimit të ndeshjeve futbollistike edhe terreni u la pas dore. Sot ky stadium është në gjendje të mjerueshme, i shndërruar në një kullosë bagëtish. Të vjen keq kur ta shohësh atë stadium që dikur i ngjante një impanti modest.

Sportdashësit e futbollit që janë të shumtë tashmë kanë nisur të kërkojnë ndihmën e institucioneve lokale për ringjalljen e klubit.

“Shkëndija si klub ka ekzistuar çdoherë, por problemi kyç ka qenë mosfunksionimi i fushës, ku që te gjithë e dimë se tanimë fusha është pronë private. Për momentin jemi duke zhvilluar disa bisedime në lidhje me zgjidhjen e këtij problemi. Në këtë drejtim kemi edhe ndihmën e institucioneve lokale, ku personalisht kryetarja e komunës, Milikije Halimi është angazhuar të na ndihmojë”, shprehet drejtori i klubit Xhemsulltan Nuhiu.

Ai premton se për KF Shkëndija po vijnë ditë të mira. Ata kanë nisur me hapjen e një shkolle futbolli dhe së shpejti presin të nisin garat.

“Me dy trajnerët tanë Albert Ajdari e Nijazi Bajrami si dhe trajnerin e portierëve Mensur Bajrami jemi duke punuar intensivisht me gjeneratat e reja. Jemi në kontakte edhe me FC Shkupi me të cilët kemi bashkëpunim të mirë. Shpresojmë në ditë të mira dhe rikthimin e famës së vjetër që kishte klubi ynë”, theksoi Nuhiu.