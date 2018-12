Ndonëse punimet për rikontruimin e tregut të njohur të Shkupit “Bit Pazar” kanë filluar, shitësit nuk mund t’i bind askush se ato do të përfundojnë me kohë, shkruan gazeta Lajm. Për shkak të premtimeve dhe kalkulimeve të shumta që kanë bërë autoritetet e Çairit, tregtarët presin që ky projekt të zvarriet edhe për shumë kohë. Anketa që ka zhvilluar ekipi i Lajm.tv me shitësit e Bit Pazarit pasqyron pritjet e tyre për projektin e rikonstruimit.

Punimet për rikonstruimin e Bit Pazarit kanë filluar në pranverë dhe është parashikuar të zhvillohen në katër faza, shkruan Gazeta Lajm. Në tregun e rinovuar do të vendosen një mijë tezga ndërsa do të rregullohet edhe kulmi, ujësjellësi si dhe kanalizimi. Poashtu është paraparë të ndërtohet edhe një parking me kapacitet prej 230 vendesh parkimi. Sipas planit, rinovimi i “Bit Pazarit” do të zgjatë 14 muaj. Nga komuna e Çairit nuk kanë dhënë sqarime për dinamikën e punimeve /Gazeta Lajm