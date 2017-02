Rita Ora shtatzënë? (Foto)

Me një axhendë të ngjeshur me udhëtime dhe punë në studio, mendonim se lajmi i radhës nga Rita Ora do të ishte një projekt i ri muzikor, por jo.

Këngëtarja na surprizon me foton e fundit ku duket sikur i pëlqen të luajë me imagjinatën e fansave. E ndodhur në studio, 27 vjeçarja ka provuar të ngrohet me një borsë me ujë të ngrohtë. Ajo e ka vendosur atë në pjesën e barkut poshtë bluzës. Dhe i ka parparirë menjëherë pamjes që dukej, sikur ishte shtatzënë. “Është një shishe uji e mbushur me ujë, mos filloni me lajmet”, sqaron Rita para se ta lexoje veten në lajmet rozë.