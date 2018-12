River Plate për herë të katërt fitoi Copa Libertadores duke qenë skuadra më e mirë e Amerikës së Jugut për vitin 2018. Pas 210 minutave në total në të dyja ndeshjet River triumfoi me rezultatin e përgjithshëm 5-3, dhe 3-1 në ndeshjen e kthimit pas shtesës, që konfirmoi se beteja për këtë finale nuk mund të shteronte kurrë. Pothuajse një muaj pas finales së parë, dhe dy shtyrjeve, u luajt më në fund finalja e dytë mes dy rivalëve të përjetshëm argjentinas vetëm se këtë herë në fushë neutrale, në “Santiago Bernabeu” të Spanjës. Mijëra kilometra larg Buenos Airesit megjithatë emocionet nuk munguan me dy skuadrat që ishin të vendosura për të fituar trofeun e madh të Libertadores. Gjithsesi në pjesën e parë Boca ishte më këmbngulëse dhe pasi Pablo Perez shpërdoroi dy herë në minutat 11 dhe 31-të ishte Dario Benedetto ai që bekoi miqtë me një gol fantastik pas asitit të uruguianit Nandez duke çuar peshë tifozët e Bocës. Përgjigja e River Plate megjithatë erdhi në pjesën e dytë me Ignacio Fernandez që në të 68-tën ishte lojtari që finalizoi një aksion të përsosur të të tijve. Pavarësisht ritmit të lartë rezultati nuk ndryshoi më deri në minutën e 90-të me ekipet që shkuan në shtesë. Vetëm 2 minuta nga fillimi i saj dhe Barrios la në inferioritet numerik Bocën. Një epërsi që River e shfrytëzoi më së miri, me që shkundi rrjetën e Bocës me një gol fantastik të Quinteros. Ishte momenti që tifozët e Riverit kishin ëndërruar duke bërë ato mijëra kilometra deri në Spanjë dhe pavarësisht se me 9 veta në fushë e me portierin Andrade që luajti për 8 minuta si sulmues, Boca nuk arriti të gjejë golin e barazimit duke goditur dhe shtyllën ndërsa në aksionin e fundit në kundërsulm Martinez realizoi dhe golin që vulosi trofeun. Pas 3 vjetësh, River u rikthye sërish në majën më të lartë të futbollit argjentinas duke fituar për herë të katërt Copa Libertadores.

Për Boca Juniors kjo ishte finalja e 5-të e humbur me Los Millionarios që ngushtuan diferencën ndaj rivalëve të tyre historikë që numërojnë 6 trofe në Copa Libertadores. Skuadra e Marcelo Gallardos( e ndoqi ndeshjen nga tribuna për shkak pezullimi dhe në fund zbriti në fushë shumë i lumtur) siguroi gjithashtu pjesëmarrjen në edicionin e vitit të ardhshëm të Copa Libertadores pasi fitimi i këtij kompeticioni ishte e vetmja mundësi që i kishte mbetur për ta bërë diçka të tillë ndërsa pas një jave do të marrë pjesë në Botërorin e klubeve që do të zhvillohet në Emiratet e Bashkuara Arabe aty ku River Plate do të ketë mundësi të rivalizojë Realin e Madridit për titullin e kampiones së botës në nivel klubesh.