Këngëtari i mirënjohur, Robert Berisha karrierën e nisi si muzicient, por, më vonë dëshmoi aftësitë e tij vokale.

Roberti është mjaft aktiv sa i përket këngëve, të cilat priten mirë nga publiku.

Këngëtari sapo ka publikuar coverin e këngës “Knon Bilbili” në versionin e tij.

“Knon Bilbili”, tash e sa vite këndohet nga artistë e njohur e në verisone të ndryshme.

Roberti , aktualisht është pjesë e spektaklit “Dance with me Albania”, si dhe angazhuar me mbrëmje muzikore brenda dhe jashtë vendit. “Xhelozi” titullohet projekti i fundit i Robertit të cilin e solli në bahskëpunim me, Nurteel. /21Media