Ronaldinho nënshkroi për PRB-në

Ish-fituesi i “Topit të artë” ka nënshkruar me partinë Republikane në Brazil. Ronaldinho do të kandidohet në zgjedhjet e nëntorit për një vend në Senatin e Brazilit.

“Jam i lumtur që do të marrë pjesë në këtë projekt në të cilën do ta përmirësojmë vendin tonë dhe të sjellim kohëra moderne, të sjellim gëzim dhe shëndet për të gjithë banorët”, tha Ronaldinho pas nënshkrimit me këtë parti.

Ronaldinho po shkon rrugës së të legjendës së Brazilit, Romario, i cili në politikë hyri në vitin 2011. Ai është senator në Rio. /lajm