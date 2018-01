Ronaldo: 2017-ta i jashtëzakonshëm, kam talent por kam punuar shumë

Cristiano Ronaldo ka përfituar nga pushimet e Vitit të Ri për të shkuar në vendlindjen e tij, në Portugali, ku ka postuar në një fotografi të gjitha trofetë që ka fituar gjatë vitit 2017, përfshi edhe Topin e Artë. “Viti që sapo u mbyll ishte i jashtëzakonshëm për mua, për shumë arsye. Kthej kokën pas dhe shoh me krenari gjithcka që kam fituar, një ndjenjë e jashtëzakonshme. Kur shoh ato që kam fituar shoh edhe vështirësitë e mëdha që kam kaluar, punën e madhe që kam bërë për të arritur deri këtu”, tha Ronaldo.

“Jam i bekuar me talentin që kam, por për ët arritur deri këtu kampunuar shumë, për të marrë më të mirën nga vetja. Nuk do të arrija kurrë deri këtu pa kontributin e shumë njerëzve që kam pranë, që më kanë ndihmuar në aspektin profesional”, tha Ronaldo, që e mbyllin vitin 2017 me 53 gola të realizuar. “Ia dedikoj këto momente familjes time, që ka qenë gjithnjë pranë meje, si në momentet e bukura ashtu dhe ato të vështira. Miqve të mi, të gjithë atyre që kanë besuar tek unë, që kur kam qenë fëmijë, shokëve të skuadrës te Reali dhe në Kombëtare. Një falënderim për fansat e mi dhe u premtoj se do të vijoj të p[unoj fort, për të dhënë maksimumin gjithnjë”, tha Ronaldo.