Siç raportohet nga “Sky Italia”, fituesi i “Topit të Artë” për vitin 2018 do të jetë Luka Modric, i pasuar nga Cristiano Ronaldo, i dyti, dhe Antoine Griezmann, që do të kompletojë e mbyllë podiumin. Media e lartpërmendur siguron se vetëm prania e kroatit në Paris është e garantuar, në ceremoninë e së hënës në mbrëmje.

Sulmuesi portugez i Juventusit nuk do të marrë pjesë në mbrëmjen gala në kryeqytetin francez. Edhe ylli i Atletico Madrid, kampion bote me Francën, mund të mos shkojë në ceremoni, sipas informatave të “Sky Italia”.

Eventi nëfjalë do të zhvillohet në “Grand Palais” në Paris, më 3 dhjetor, në orën 21:30. Aty do të njihemi jo vetëm me “Topin e Artë” të meshkujve, por edhe atë të femrave, i cili mund të fitohet përsëri nga braziliania Marta. Trofeu “Raymond Kopa”, sipas “Sky Italia”, do të shkojë për Kylian Mbappé.