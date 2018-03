Ronaldo, ylli i festimeve në dhomën e zhveshjes së Real Madridit (video)

Cristiano Ronaldo ishte njëri nga yjet e festimit të lojtarëve të Real Madridit në dhomat e zhveshjes për kalimin në çerekfinale të Champions-it (2017-2018). Edhe pse “Los Blancos” ishin të parët, të të bindur se do ta kapërcenin me sukses sfidën kundër PSG-së, pasi kanë fituar edhe në “Parc des Princes”, ata janë shfrenuar në festimin e kualifikimit për në çerekfinale. Cristiano Ronaldo, autori i njërit prej golave të Real Madridit, ishte një nga më të famshmit. Ndërkohë, Zinedine Zidane, një nga fituesit e mëdhenj të mbrëmjes së të martës, gjithashtu i uroi një nga një lojtarët e tij. Në imazhet e ofruara nga kanali televiziv i Real Madridit, ju mund të shihni gëzimin që u ndje në atë kohë në dhomat e zhveshjes së madrilenëve në “Parc des Princes”, i cili vjen si kontrast me shkretimin te fqinjët e dhomave të zhveshjes, PSG.