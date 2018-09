Rrahje në Tetovë, sherri i referendumit të së dielës?!

Dje rreth orës 13 e 20 minuta 23-vjeçari D.A. dhe 18-vjeçari H.Xh. të dy nga Tetova, në Stacionin policorë Tetovë, kanë denoncuar se në rrugën ,,Iliria,, në afërsi të Tregit të gjelbërt, rrethë orës 11 e 50 minuta, së pari kanë qenë të poshtëruar, dhe më pas D.A. ka qenë i sulmuar fizikisht nga personi S.A. 43-vjeç nga Tetova.

Dy denoncuesit kanë shpërndarë pamflet, me përmbajtje lidhur me referendumin, ku sipas denoncimit, S.A. ua ka grisur pamfletet, i ka fyer, dhe në një moment ka tentuar ta grushtoj denoncuesin D.A. kurse ky i fundit është shmangur grushtit, dhe më pas S.A. e kla shqelmuar në pjesën e shpinës, dhe së bashku me dy personat tjerë të cilët kanë qenë me atë, janë larguar nga vendi i ngjarjes.