Rrëfehet Sharapova: Gjatë pezullimit jam dehur si e çmendur

12 muajt e fundit të tenistes ruse Maria Sharapova kanë qenë të vështirë për sa i përket anës sportive, pasi ish-numri 1 në botë nuk ka zhvilluar asnjë ndeshje zyrtare. Në një intervistë të dhënë për “Vanity Fair”, Sharapova është rrëfyer se këto muaj nuk kanë qenë të tmerrshëm, pasi ka patur mundësi të argëtohet si kurrë më parë. “Kush mendoi se do të tërhiqesha nga sporti gabon. Një vit pas deklaratës së kam dalë pozitive jam bërë edhe më e fortë”, tha Sharapova, që rrëfen se ka provuar gjëra që si ka bërë kurrë më parë: “Kanë qenë 12 muaj disi ndryshe nga jeta ime e mëparshme. Pranoj se kam konsumuar shumë alkool, aq sa nuk kisha pirë gjatë gjithë jetës time. Po, jam dehur. Kjo, pasi më në fund kisha një jetë sociale ndryshe nga periudha kur luaja tenis”, thotë bukuroshja ruse.Tenistja ruse Maria SharapovaMë tej, tenistja ruse shton se ka udhëtuar në shumë vende të botës. Jo se këtë gjë nuk e kishte bërë më parë, kur merrte pjesë në turne të ndryshëm, por këtë herë ka qenë si turiste, apo ka vizituar vende ku nuk ka qenë më parë. “Kam qenë në Londër, por nuk e kisha eksploruar ndonjëherë, pasi njihja vetëm wimbledonin. Kam qenë në Barcelonë e Kroaci, ku nuk kisha udhëtuar më parë. Madje mund të shtoj se jam shoqëruar me disa djem në këto udhëtime”, thotë rusja, që pranon se në të ardhmen dëshiron të ketë një familje dhe fëmijë, si të gjithë. “Për momentin jam ende një teniste aktive, por pasi të tërhiqem dëshiroj edhe unë një familje. E urrej fjalën ekuilibër, pasi nëse dikush thotë 50-50, do të thotë që t’i jep vetëm 50% të mundësive të tua për një gjë”, tha Sharapova, fituese e 5 grand slemeve në karrierën e saj. Ajo do të rikthehet në fushë më 26 prill, në turneun e Shtutgardit.