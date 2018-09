Rrëfehet trajneri i Genc Kalemler, Birol Topçiu, skuadra surprizë në Ligën e dytë-perëndim

Trajneri i skuadrës Genc Kalemler nga Gostivari, Birol Topçiu, po korr suksese me skuadrën e tij në Ligën e dytë të Maqedonisë në futboll – Perëndim. Skuadra e tij, të martën, shënoi fitore të rëndësishme në terrenin e nxehtë në lagjën Autokomandë të Shkupit kundër Skopjes prej 1-0.

Ishfutbollsti i mirënjohur dhe tani trajner i suksesshëm rrëfen për rezultatet e fundit, derbin e fundjavës me Vëllazërimin dhe për pozitën e liderit pas gjashtë javësh.

“Të them të drejtën për ndeshjen me Skopjen kam qenë i kënaqur edhe me barazim, por fitorja ishte edhe më e ëmbël. Mendoj se fituam me meritë, pasi lojtarët dhanë maksimumin në fushën e lojës. Kam shumë besim tek këto djelmosha, ishin të disponuar për të dhënë më të mirën në ndeshje”, tha Topciu, duke shtuar:

“Skopje luan futboll agresiv, por në suaza të korrektiësisë. Futbollistët e mi i pata përgatitur edhe për një lojë të tillë. Në fund falënderova Skopjen për mikpritjen dhe lojën fer të tyre”, shtoi trajneri Topçiu.

Ai tha se nuk kanë besuar se pas gjashtë javësh do të jenë në pozitën e parë me 13 pikë, një më shumë se Gostivari.

“Jo, nuk e kemi besuar se do të jemi në vendin e parë, por kemi punuar maksimalishtë si në fazën përgatitore, gjithashtu edhe para cdo ndeshje kampionale. Kjo ka dhënë rezultatin e duhur. Do të mundohemi të jemi sa më gjatë në pozitën e liderit, por është shumë e vështirë, pasi gjatë kampinatit ka lëndime dhe kartonë të kuq. Zoti na ndihmoftë”, u shprehë Topçiu.

Genc Kalemler, të shtunën, do të zhvillojë derbin me Vëllazërimin. Topçiu pret ndeshje të vështirë.

“Me Vëllazërimin na pret ndeshje e rëndë, pasi kërcovarët janë skuadër me përvojë, kanë lojtarë cilësor, por në futboll si dihet asnjëherë. Unë jam i bindur se angazhimi jonë nuk do të mungojë, do të luftojmë për tre pikë, dhe kush të jetë më i mieë do t’ia shtrijmë dorën. Do të jetë një ndeshje e bukur për shikuesit”, përfundoi strategu i Genc Kalemler, Birol Topçiu.