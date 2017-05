Rrëfimi i Menduh Thaçit: Me Arbën Xhaferin u njoha kur ai ra në duart e policisë së Millosheviçit (Video)

Sonte në RTV Dukagjini është transmetuar emision Zona Express, ku është shfaqur pjesa e parë e dokumentarit “Një mendje e bukur”. Ky dokumentar i kushtohet Arbën Xhaferit, një prej shqiptarëve më të shquar të historisë sonë. Dokumentari është një profil politik dhe njerëzor për këtë mendje të ndritur.

Menduh Thaçi, kryetar i PDSH’së në intervistën për Zona Express shpjegon rrëfen njohjen e parë personale me Arbën Xhaferin.

“Kam qenë absolvent në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Kthehesha prej Prishtinës. Ishte koha e errësirës totale prej Millosheviqit në Kosovë. Unë isha me autobus, ai me veturë. Në kufirin Kosovë-Maqedoni, Policia e ndaluan z. Xhaferi me veturë dhe e morën në stacion dhe unë prej dritares së autobusit ia thashë nja-dy pako me cigare dhe një shkrepëse. Ky ishte kontakti i parë që krijuam si njerëz”, thotë Xhaferi.

