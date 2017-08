Rrëmbyen një femër, arrestohen dy persona

Është arrestuar i dyshuari mashkull shqiptar pasi që, i njëjti së bashku edhe me një të dyshuar tjetër mashkull K-Shqiptar, dyshohet se kanë rrëmbyer viktimën femër shqiptare.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është në arrati.

Viktima është kthyer në shtëpi.

Lidhur me rastin, pas hetimeve të zhvilluara është arrestuar me 09.08.2017 i dyshuari tjetër, mashkull shqiptar, dhe i njëjti me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.