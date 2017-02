‘Rrënjët e forta’ nësër fillojnë protestat

Organizata patriotike maqedonase, “Rrënjët e forta” njoftojnë se nesër përmes një marshi protestues do të kërkojnë të zbardhet në tërësi marrëveshja e arritur në Recicë të Vogel, njofton agjencia e lajmeve INA.

“Cdo heshtje ose marrëveshje e cila nuk është në përputhje me Kushtetutën e Maqedonisë dhe ligjet në fuqi do të jetë motiv që shoqata përmes protestave ti ftojë fajtorët dhe ndaj tyre të kërkoj përgjegjësi. Protesta do të vazhdojnë derisa të largohen vendimet e dëshme për shtetin e Maqedonisë”, thuhet në njoftim.

Ata theksojnë se protesta është paralajmëruar disa ditë më parë dhe se nuk janë kundër ndonjë koalicioni, por se kundështojnë shkeljen e Kushtetutës së Maqedonisë.