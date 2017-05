Rrezikoi jetën e 62 deputetëve ndërsa shëtitet lirshëm në qytet (VIDEO)

Deputeti i VMRO-DPMNE-së Kërsto Mukoski edhe sot është parë duke lëvizur lirshëm në pjesën rreth Kuvendi të Republikës së Maqedonisë, njofton Portalb.mk.

Edhe pse i pyetur nga gazetarët se si i komenton zhvillimet e fundit, pa i precizuar se për cilat, ai me ngul thotë se “nuk do të jap deklaratë, edhe njëherë më pyetët, ju thash se nuk do të jap”.

Nuk është hera e parë që Mukoski shihet duke lëvizur lirshëm në qytetin e Shkupit edhe pse ditë më parë u publikuan video ku shihet qartëse ai hap dyert e Kuvendit të Maqedonisë më 27 prill nga ku më pas protestuesit e “Për Maqedoni të përbashkët” terrorizuan deputetët, gazetarët dhe objektin e institucionit në fjalë.