“Rrëzohet” aeroplani i kryeministrit serb Vuçiç (Video)

Pas një zënke mes tre pilotëve se cili do ta drejtojë, aeroplani i kryeministrit serb Aleksandar Vuçiç me emrin “Srbija 2017”, fillon të bie me shpejtësi marramendëse, tregon video e paraqitur në internet. Megjithatë, fatkeqmirësisht bëhet fjalë për spot publicitar e jo ngjarje të vërtetë. Ka filluar fushata presidenciale në Serbi, kurse i pari me spot publicitar është paraqitur kryeministri aktual Vuçiq, i cili ka inciziuar edhe një spot të pazakonshëm për fushatë parazgjedhore. Në fillim të spotit tre pilotët zihen se cili ta drejtojë aeroplanin me udhëtarë, kurse aeroplani fillon të bie me shpejtësi marramendëse. Në atë moment Vuçiq zgjohet nga gjumi dhe e merr drejtimin e aeroplanit, duke simbolizuar se nëse ai merr drejtimin e Serbisë, do t’i shpëtojë qytetarët e këtij vendi.