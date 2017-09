Rrihet rëndë i riu në Tetovë

E kane pesuar rende e keq 17 vjeçare, me babain e tij, S.M,, të dielën mbrëma në mesnatë pas një dhune fizike që e ka kryer ndaj tij një person në një lokal në rrugën “Ivo Llolla Ribar”, te Tetoves.

Sipas raportit të Sektorit per Pune te Brendshme – Tetove, sulmuesi ka qenë i dehur dhe së bashku me të kanë qenë edhe katër persona tjerë në një tavolinë, i është afruar dhe me boks prej metali disa herë e ka goditur në kokë dhe trup, duke i shkaktuar lëndime të mëdha trupore.

Punohet në zbardhjen e plotë të rastit, ndërsa policia ka njohuri për autorin e sulmit.