Nuk është e përjashtuar mundësia që të paktën tre deri në katër deputetë nga VMRO-DPMNE-ja të mbështetin ndryshimet në Kushtetutën e Maqedonisë, në përputhje me Marrëveshjen e Prespës në fazat e ardhshme të procedurës, mëson “Zhurnal”.

Zhvillime të tilla priten pas takimit në Strumicë të kryeministrit Zoran Zaev dhe ish-ministri i Shëndetësisë Nikolla Todorov, i cili ishte përjashtuar nga VMRO-DPMNE-ja dhe kryetari i komunës së Kavadarit, Jançev Mitko, i cili u shkarkua nga posti i tij në parti.

Edhe pse një pjesë formalisht nuk është më e strukturave drejtuese të opozitës, Todorov dhe Jançev ende kanë bashkëpunim me disa persona të partisë dhe deputetë në përbërjen e aktuale të parlamentit.

Është ende e paqartë nëse do të ketë ndryshim të numrave të shumicës prej dy të tretave për ndryshime kushtetuese e kjo do të verifikohet në ditët e ardhshme, kur do të zhvillohet debati mbi projekt-amendamentet e Kushtetutës, i cili fillon të shtunën. Në këtë fazë, janë të mjaftueshme 61 vota, ndërsa dy të tretat e shumicës do të nevojitet përsëri në miratimin e ndryshimeve të propozuara, njoftimin për ndryshimet kushtetuese, dhe më në fund gjatë miratimit të ligjit kushtetues.

Vlerësimet fillestare në kampin në pushtet janë se mbështetja për zbatimin e mëtejshëm të Marrëveshjes së Prespës do të rritet. Pakënaqësia e shprehur e disa deputetëve të opozitës të cilët fillimisht i mbështetën ndryshimet kushtetuese, megjithatë, pritet të kompensohet me një lloj amnistie për ngjarjet e 27 prillit.