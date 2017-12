“Rruga e kampionit olimpik” u promovua aty ku u rritë kampioni i madh

“Rruga e kampionit olimpik” mbrëmë është promovuar në rrugët e ngushta të Çarshisë së vjetër në Shkup, aty ku është rritur dhe e ka kaluar rininë, kampioni Shaban Tërstena. Promovimi i librit u bë në librarinë e Çarshisë së Vjetër.

Ky i fundit në fjalimin e tij emocional para familjarëve, miqve, gazetarëve, profesorëve, hoxhalllarëve e të tjerë mes tjerash theksoi:

“Unë nuk kam zhvilluar luftë vetëm me kundërshtarët e mi, të cilët kanë qenë nga 7-8 herë kampionë Europe, Bote dhe olimpik, por luftën më të madhe e kam zhvilluar me vetveten. Rivalët e mi kishin masazherë që iu rrinin afër tyre, edhe në saunë, ndërsa unë isha i vetëm. Dhe, në fund, prapë i kam fituar të gjithë. Nuk ka pasur më vështirë se para vetes të kesh ushqim të lloj-llojshëm dhe nuk ke guxuar me ngrënë, sepse duhej të heqësh 10-12 kg nga trupi im. Por këtë që po e them do t’ju shërbejë lexuesve dhe të gjithë të tjerëve për të mësuar shumë gjëra, të cilat për herë të parë i kanë dëgjuar ndonjëherë. Do të mësojnë për shumë padrejtësi që më janë bërë, do të mësojnë se si janë pasuruar dhe si të tjerët kanë bërë emër në kurriz timin. Libri është një nxitje, motiv shtesë për gjithë ata që kanë dëshirë që të arrijnë qëllimet e tyre në jetë”, tha para të pranishmëve, kampioni olimpik Shaban Tërstena.

Në promovim kanë folur edhe autorët e librit, prof. dr. Sefer Tahiri, gazetari sportiv, Reshat Ibrahimi dhe recensenti prof. dr. Besnik Telai.