Rruga e Jorganxhinjëve në Çarshinë e Vjetër në Shkup prej tani e tutje do të quhet “Rruga Evropiane”. Ambasadori i BE-së, Samuel Zhbogar tha se përurimi i kësaj rrugë në mënyrë simbolike e rrumbullakos vitin 2018, i cili sipas tij ishte ishte i rëndësishëm për zhbllokimin e preceseve integruese të vendit. Zhbogar së bashku me kryetarin e Komunës së Cairit u gostitën edhe me çaj në njërin nga lokalet e Çarshisë.

“Viti 2018 ka qenë vit i vështirë dhe një vit shumë aktiv mirëpo fundja nga ana jonë ka qenë një vit i mirë, nga ana e Qeverisë kemi parë zotim për të zgjidhur problemet gjithashtu zotim për të vazhduar me procesin e reformave, kurse nga ana e Bashkimit Evropian kemi parë përsëri rikonfirmim të zotimit tonë për t’u angazhuar edhe më tej kuptohet për hapje të negociatave vitin e ardhshëm por me kushtin që reformat të vazhdojnë edhe më tej në vendin tuaj- deklaroi Samuel Zhbogar, ambasador i BE-së.

Simbolika e përurimit të emrit të ri nga Rruga e Jorganxhinjëve në Rrugën Evropiane lindi nga vizita e përfaqësueses së lartë të BE-së, Federika Mogerini në shtatorin e vitit të kaluar. Përfaqësuesja e lartë e BE-së Federika Mogerini gjatë vizitës së saj në Shkupin vizitoi edhe Çarshinë e Vjetër. Njëri nga shitësit në Çarshinë e Vjetër, në shenjë respekti i dhuroi një brosh. Ndërkaq, Federika Mogerini si shenjë falënderimi dhe vlerësimi dërgoi letër falënderimi deri tek shitësi Selajdini.

Ndërkohë kryetari i komunës së Çairit,Visar Ganiu i pyetur nëse në të vërtetë kjo rrugë tashmë e quajtur “Evropiane”, i plotëson standardet e Evropës, ai u përgjigj se janë duke punuar në këtë drejtim.

Kemi fituar edhe një projekt prej Bankës Botërore ku do të bëjmë unifikimin e vitrinave, gjithashtu do të bëhet ndërrimi i kalldërmës dhe kuptohet që në të ardhmen gjithë instalacioni që shihet duhet të vendoset në infrastrukturë nëntokësore dhe mendojmë që kjo është vetëm faza e parë që ne do të investojmë do të kontribuojmë edhe në të ardhmen që t’ia kthejmë uniken Çarshisë së vjetër- deklaroi Visar Ganiu, kryetar i Komunës së Çairit.

Deri më sot, shumë herë është bërë promovimi i projektit për revitalizimin e Çarshisë së vjetër në Shkup. Kjo nisi në vitin 2010 kur ministrja e atëhershme e Kulturës Elizabeta Kançevska Milevska promovoi Programin për periudhën 2010-2015, që sot tre vjet më vonë nga afati i paraparë për rivitalizim nuk është realizuar as gjysma e projektit të paraparë. Gjithashtu, çdo ministër i Ekonomisë që emërohej në këtë post ka bërë promovimin e rivitalizimit të Çarshisë në fjalë. / ALSAT