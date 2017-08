Rruga në Sllupçan ka mbetur në gjendje të mjerueshme (VIDEO)

Projekti që parashihte riparimin e rrugës që lidh fshatrat Opajë, Sllupçan, Allashec, Bellanoc dhe Stanqiq, edhe disa vite pas s’kadimit të afatit të parashikuar, ka ngecur i realizuar vetëm pjesërisht. Projekti për asfaltimin e këtyre rrugëve me gjatësi prej 14 km është prezantuar që në vitin 2013, kurse duhej të kishte përfunduar në vitin 2015. Bartëse e tij është Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore. Megjithatë asfaltimi assesi të përfundojë. Rruga në fshatin Sllupçan tashmë disa dekada me radhë është në gjendje të mjerueshme. Banorët ankohen për gjendjen e keqe të saj dhe për këtë fajësojnë funksionarët që nuk kanë mbajtur premtimet. Sipas tyre, vizitat dhe premtimet bëhen në periudha parazgjedhore për interesa personale.

Siç mëson Alsat, projekti ka pasur probleme që kanë pamundësuar riparimin e rrugës edhe në Sllupçan për të cilat pengesa thuhet se tashmë janë mënjanuar.. Këtë garanci nga Ndërmarrja Publike e ma marrë edhe komuna e Likovës. Ushtruesi i detyrës kryetar komune Bashkim Amidi beson se ndërtimi i rrugës në Sllupçan do të vazhdojë nga fillimi i shtatorit.

Në projekt ka qenë e paraparë diku 6 metra gjerësia e rrugës që do të fillojë te vendi i quajtur te Bunari dhe deri mbi fshatin Sllupçan ku ngjitet me pjesën tjetër dhe mendojmë siç na kanë premtuar në takimin që patëm para disa ditëve apo një jave, që rruga do të filloje. Ne kemi shpresa në qoftë se ato e mbajnë fjalën, nuk mund të themi me sigurt që mund të fillojë, por na ësh – u shpreh Bashkim Amidi, Ushtrues detyre i Komunës së Likovës.