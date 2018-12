Kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi, do të vizitojë sot Maqedoninë . Ai do të takohet me Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, si dhe me Grupin Parlamentar të Kuvendit të Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Shqipërisë.

Gramoz Ruçi është planifikuar të ketë një fjalim para deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë brenda sesionit të 69-të.