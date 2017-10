Rusët për 48 orë kanë vrarë 304 ekstremist në Siri

“Në sulmet ajrore të forcave ruse në pozitat e Shtetit islamik në bregun lindor të lumit Eufrat për dy dytë janë likuiduar 304 ekstremist. Gjatë sulmeve janë plagosur 170 persona”, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së mbrojtjes rusi Igor Konashekov, transmeton gazeta Lajm.

Ai shtoi se janë të vrarë edhe shtatë kandidatë, duke përfshirë edhe Abu Islam al Kazaki, i cili e ka koordinuar operacionin e SHI në luginën e Eufratit.

“Në sulmet është shkatërruar edhe qendra e treningut për mundësit e huaj e SHI,tre vende komanduese, nëntë baza, tetë tank, tre sisteme artilerish si dhe vetura me armë me shumë kalibër dhe katër magazine me municion”.