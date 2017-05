Rushiti: Turp BDI, mjaft përfituat derisa Sela po vuan pasojat

Ish ministri i Arsimit, Sulejman RUshiti ndjejet mjaft i ofenduar me zyrtarët e BDI-së të cilët sillen në mënyrë triumfaliste dhe përdorin rastin për poena politike derisa Ziadin Sela po vuan edhe më tej pasojat e sulmit huligan në parlamentin e Maqedonisë.

RUshiti në Facebok ka shkruar: “Ta kishi menduar mirë këtë punë, nuk do ta kishi shkelë atë zyrë pa e shkelë Ziadin Sela, nuk do të silleshi me triumfalizëm tribal, sikur është proë private e juaja. Nuk do të turreshit me hyxhym për fushatë me selfie! Ç’ti bësh, dikush bën politikë, dikush bën selfie! Kjo foto më ka lënduar njësoj si pamjet tribale të tentim vrasjen së Ziadinit. A nuk pat kush I mençur të ju mësojë, apo nuk dëgjoni askënd të dehur nga pushteti!

P.S. Ne nuk kërkuam të mërkoni falje për dekadën e mbajtjes në jetë të regjimit diktatorial por ama këtë krenari nuk e durojmë dot!”