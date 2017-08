Rusia kërcënon Maqedoninë: Mos provo të hysh në NATO

Shpërthen ashpër lufta diplomatike mes Moskës dhe Shkupit, tani që Zoran Zaev, “armiku” i Putinit është kryeministër i Maqedonisë.

Dy gra të qeverive përkatëse janë përplasur në distancë, njëra duke përdorur një media të fuqishme në SHBA dhe tjetra Sputnikun e Kremlinit.

Ka qenë Ludmilla Sheqerinska, ministrja e Mbrojtjes e Maqedonisë, e cila më 17 prill u masakrua në “natën e turpit” në parlamentin e Shkupit, e cila për Bloomberg ka akuzuar Moskën se ka ndërhyrë fuqishëm në punët e brendshme të vendit të saj, me synimin për të penguar Zoran Zaevin që të bëhet kryeministër.

Sheqerinska deklaroi ndër të tjera se “Maqedonia kërkonte të hynte në NATO, në mënyrë që vendi të mbrohet nga ndërhyrja ruse, duke fituar kështu stabilitetin politik të vendit.

Ministrja maqedonase e Mbrojtjes deklaroi se hyrja në NATO është vendosur në samitin e Podgoricës.

Por, ka reaguar menjëherë Moska zyrtare, nëpërmjet kryezëdhënëses së ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e cila është ndihmësja kryesore e ministrit të Jashtëm Sergej Lavrov.

“Këto delarata janë në kundërshtim të plotë me qëndrimin e krerëve të Shkupit(duke iu referuar presidentit Gjeorgje Ivanov) dhe në kundërshtim me dëshirën e popullit maqedonas që kërkon marrëdhënie të mirë me Rusinë”, deklaroi Zaharova, e cila akuzoi Bloomberg se po synon të hapë hendeqet siç ndodhi me kryeministren serbe, Ana Brnabiç.

Në një intervistë për Bloomberg Brnabiç deklaroi se nëse Beogradi vihet para zgjedhjes: BE apo Moskën, do të zgjedhë BE-në.

Por kjo deklaratë shkaktoi furtunë në kryeqytetin serb sa kryeministrja e re thirri ambasadorin rus për të sqaruar situatën.

Por ndihmësja e Lavrovit ka shkuar shumë larg, kur zyrtarisht ka kërcënuar Shkupin që të mos e marrë hapin për tu anëtarësuar në NATO.

“Një vendim i tillë do të ishte tërësisht kundër interesave të popullit maqedonas”, deklaroi Zaharova, e cila bëri të ditur se Moska ka kaluar nga fjalët në vepra.

Sot është thirrur në Ministrinë e Jashtme ruse, ambasadori i Maqedonisë në Moskë për të sqaruar intervistën e Sheqerinskës, ku i është dorëzuar zyrtarisht me shkrim kërcënimi për hyrjen në NATO.