Rusia VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së: Qëndroni me Rusinë ose do të vuani

Qeveria e deritanishme e udhëhequr nga VMR-DPMNE dhe BDI është ballafaquar me presion nga Rusia që të mos e përfillë ndikimin e BE-së dhe SHBA-së, nëse nuk do që të pësojë, shkruan “The Sunday Times”, transmeton Lajmpress.

“Bëhuni lojal ndaj Rusisë ose vuani”, i është thënë qeverisë VMRO-BDI, shkruan “The Sunday Times”.

Sipas gazetës, Maqedonia muajin e kaluar ka qenë në presion të drejtpërdrejt nga funksionarë rusë, që kanë rekomanduar që Maqedonia t’ia kthejë shpinën Perëndimit, “ose do të ballafaqohet me hakmarrje”.