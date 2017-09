Ruzhdi Matoshi e pranon se është në koalicion me parti pro-ruse

Ruzhdi Matoshi, i cili është zgjedhur nëjfar drejtori institucioni, e pranon publikisht se është në koalicion me parti pro-ruse. Ai thotë se para 27 prillit Maqedoninë e ka udhëhequr qeveri pro sllavo-ruse, pjesë e të cilës qeveri ishte edhe BDI, parti me të cilën Matoshi sot është në koalicion qeveritar.

“Para 27 prillit, politika në Republikën e Maqedonisë ishte me orientim pro sllavoruse dhe kundër perëndimit dhe vlerave euroatlantike. Kjo demonstrohej orë e çast nga qeveria e kaluar, nga takimet zyrtare që kishte eshtablishmenti i qeverisë Gruevski e deri tek protestuesit. Zyrtaret shpreheshin, edhe me qëndrime edhe me mimika në takimet me euroamerikanët, se e duam Rusinë jo perëndimin e cila përçohej edhe tek protestuesit duke shpreh antishqiptarizëm me xhaketa me foto të Putinit”, ka shkruar Matoshi, duke u dërguar porosi indirekte votusve se nuk duhet ta votojnë partinë e tij, sepse ajo na qenka e gatshme për interes pushteti të koalicionojë edhe me subjekte qe vete i konsideron si pro-ruse.