Ekspertët juridikë konsiderojnë se Marrëveshja me Bullgarinë dhe ajo me Greqinë zgjidh çështjen maqedonase, e bëjnë Maqedoninë shtet që nuk kontestohet nga askush dhe hapin perspektivën euroatlantike. Propozim amendamentet kushtetuese janë në harmoni me Marrëveshjen e Prespës dhe nuk lejojnë pretendimet për ndryshime më të mëdha në kushtetutë, thonë analistët.

“Me marrëveshjet me Bullgarinë dhe me Greqinë, çështja maqedonase mbyllet “ad acta”, por për këtë gjithashtu duhet të anëtarësohemi në NATO. A mundeshim t’ia dalim më mirë më Greqinë?! Lufta diplomatike dëshmoi se nuk mund ta fitojmë as me ndihmën e kohës, e kam fjalën për tezën e Gligoprovit se koha punon për ne; as me instrumentet juridike dhe vendimin pozitiv të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, për të cilën vazhdimisht flet opozita dhe as me forcë, pasi konteksti politik është i tillë që nuk mund t’i mundësojë fitore një Maqedonie të vogël. Prandaj, Marrëveshja për fqinjësi të mirë me Bullgarinë dhe Marrëveshja me Greqinë paraqesin kontinuitet që së bashku u japin fund problemeve me të cilat përballemi një shekull”, kwshtu ka thwnw midis tjerash nw njw nga debatet publike tw orgnizuara pwr Ndryshimet Kushtetuese, rektori i Universitetit FON, Nano Ruzhin, transmeton Zhurnal.