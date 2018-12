Sa shpejt harruat se vitin e kaluar humbët në Qytet?

Sa shpejt harruat se Kryetari i juaj i ndjerë fitoi me votat e Fshatit Xhepishtë ? Fshati i Kryetarit të Degës së LSDM në Dibër .

Sa shpejt harruat se fituat me votat e Fshatit Mogorçë ,me ndihmën e Udhëheqësit të Agjencionit për punësim kuadër i VMRO së.

Sa shpejt harruat se fituat me votat e Fshatit Kosovrasti i Epërm dhe i poshtëm.

Shumë shpejt harruat se sa të këqija i bëtë këtij populli me ndihmën e VMRO së./Arbëror Velica

