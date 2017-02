Sacchi paralajmëron Realin, kujdes nga Napoli

Arrigo Sacchi paralajmëron Real Madridin për rrezikun e Napolit, një ekip që dallohet nga personaliteti i trajnerit të tij. Në një intervistë për spanjollen “Marca”, ish-tekniku i njohur italian paralajmëron “los Blancos” për ballafaqimin e sotëm të Champions-it, si dhe zbulon se trajnerin Sarri ia ka sugjeruar para dy vitesh Silvio Berlusconit për stolin e Milanit.Maurizio flet shumë për ju. A jeni i habitur me punën e tij? Jo, dy vjet më pare i kam thënë Berlusconit: “Silvio, në qoftë se doni të përsëritni me Milanin atë çfarë ka ndodhur me mua 25 vite më parë, unë të them një emër. Nuk do t’u kushtojë shumë të holla, por është trajneri që ju nevojitet.” E kisha fjalën për Sarrin. Mesa di unë, drejtuesit e Milanit nisën të flisnin me trajnerin e sotëm të Milanit, pastaj gjithçka u ndal, sepse Galliani nuk e pëlqente atë. Vitin e kaluar, Silvio më tha: Arrigo, unë ishte i gabuar.Cila është forca e Sarrit? Ai është drejtor dhe autor i orkestrës, të gjithë lojtarët janë përmirësuar. Mertens, për shembull, nuk shënonte, ndërsa tani ka arritur në 14, ose 15 gola. Sarri është një gjeni. Kur isha kryetrajner i kategorive të ulëta të kombëtareve, gjithmonë i kam parë fëmijët në Seria B dhe kam mbetur i impresionuar nga Empoli.Si luan Napoli i Sarrit? Ka shpejtësi dhe fantazi, të dyja janë të sinkronizuara. Luan bukur. Kjo është një skuadër shumë e ri, pa përvojë ndërkombëtare, ndaj duhet të shohim se si do t’i trajtojë emocionet. Napoli nuk ka lojtarë të nivelit të lartë, por është një skuadër e organizuar. A mund të jetë mungesa e eksperiencës ndërkombëtare problem i tij më i madh? Është e mundur. Diawara është një lojtar, i cili dy vjet më parë luante në kategorinë e tretë… Pothuajse asnjë nga grupi aktual nuk ka luajtur në “Bernabeu”. Por, unë mendoj se Real Madridi nuk duhet të mendojë se ndaj Napolit ka një ndeshje të lehtë. Kjo do të ishte e gabuar. Mos e harroni.Sarri është lideri, atëherë? Ai është krijuesi i çdo gjëje. Ai ka një aftësi të madhe për t’u mësuar lojtarëve gjithçka. Higuain shënoi me të 36 gola, çka nuk ishte parë më herët në Itali. Ai u largua dhe u zëvendësua nga Milik. Ai u plagos, por në katër ndeshje ka shënuar gjashtë gola. Dhe Napoli ka shënuar më shumë gola këtë vit se sa me Higuain. Sarri është forca e skuadrës. /telesport.al