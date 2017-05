Sadiki: Deri sa të ekzistojnë shpresat ne do të luftojmë

Renova në fundjavë do të përballet me Sileksin e Kratovës në stadiumin e qytetit në Tetovë, në kuadrin e javës së 33-të. Futbollisti Burim Sadiki thotë se derisa të ekzistojnë shpresat do të luftojnë për vendin e katërt.

“Pas rezultatit negativ me Pelisterin mendojmë se ende kemi shanse teorike për kualifikim në garat evropiane. Deri sa të ekzistojnë shpresat ne do të luftojmë maksimalisht për të arritur këtë objektiv. Të dielën përballemi me ekipin e Sileksit, ku mendoj se nuk do të jetë e lehtë për të fituar. Mirëpo, unë kam besim tek skuadra jonë dhe besoj se do t’i gëzohemi fitores dhe do të vazhdojmë rrugëtimin tonë për kualifikim në garat evropiane”, deklaroi Sadiki për të shtuar:

“Mendoj se jemi ekip më kualitativ se Sileksi dhe se të dielën pikët do të mbetën në Tetovë. Te gjithë lojtarët jemi në dispozicion që do të thotë se nuk kemi lojtarë të lënduar dhe as të suspenduar. Shpresoj se të dielën do të japim më të mirën dhe të arrijmë fitoren”, tha mesfushori i Renovës, Burim Sadiki./lajm

Ndeshjet, java e 33-të

(E shtunë, ora 16:30)

Pelisteri-Shkupi

(E diel, ora 16:30)

Renova-Sileks

Makedonija GJP-Shkëndija

Rabotnicki-Vardar

Bregallnica-Pobeda

Renditja:

1.Vardar 75

2.Shkëndija 62

3.Rabotnicki 52

4.Pelister 48

5.Renova 45

6.Sileks 42

7.Shkupi 33

8.Pobeda 32

9.Bregallnica 21

10.Makedonija GJP 19