Sadiki: Kemi respekt të madh për Shkëndijën, shpresojmë në rezultat pozitiv

Rabotnicki dhe Shkëndija hapin derbin e javës së 23-të në ligën e parë. Kjo ndeshje do të luhet të shtunën, në stadiumin “Filipi i Dytë” në Shkup me fillim prej orës 14:00.

“Romantikët” kanë punuar gjatë tërë javës për këtë ndeshje. Ata respektojnë Shkëndijën, por shpresojnë në rezultat pozitiv.

“Ne kemi respekt të madh për Shkëndijën. Kanë skuadër me kualitet dhe me meritë janë lider në tabelë. Dhe, duke para cilësitë e tyre ne kemi punuar mjaftë gjithë javës që të përgatitemi sa më mirë. Shpresojë të marrim rezultat pozitiv në këtë sfidë të cilën e presim me padurim”, deklaroi Sadiku, një prej shtyllave në mbrojtjen e Rabotnickit.

Ndeshja derbi mes Rabotnikcit dhe Shkëndijës do ta drejtoj Dimitar Meckorvski.

Në renditjen tabelore, Shkëndija është e pare me 52 pikë, Rabotnicki i katërti me 28 pikë./lajm

Legjenda:Nehar Sadiki, i pari djathtas